Прогноз Гидрометцентра в Москве: с 27 ноября стоит ожидать усиления морозов

В общем, в эти выходные и в понедельник морозы. Они вроде будут держаться на отметке, которая будет в несколько градусов ниже нуля. Но, уже со вторника стоит ожидать заметное похолодание.



Синоптики говорят, что в ночь на 27 число будет до минус 9. Кстати, в ночь на среду стоит ожидать до минус 12.

в Гидрометцентре по поводу погоды сообщили следующее: "В последние два дня месяца ... под утро будет подмораживать до минус 9-14 градусов, днем порядка 5-10 градусов мороза".

Синоптики говорят, что согласно осадкам текущий ноябрь попадет в десятку наиболее сухих месяцев на протяжении всей истории наблюдений. Однако, до конца месяца снегопадов не будет.

Текст: Т. Сокот



