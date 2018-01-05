Последствия зимнего урагана "Элеонор": задеты, оказались, не только Франция и Швейцария, но почти вся северная Европа

Так, появилась на днях первая жертва урагана "Элеанор" во Франции. Обратим внимание на то, что зимний ураган "Элеонор" прошел практически по всей северной Европе. Он задел не только Францию, но и Германию, а сейчас уже добрался до Швейцарии.



Так, на железной дороге в Швейцарии ураган сорвал с рельсов пассажирский поезд. В результате этого ЧП ранены оказались восемь человек.

Еще одна авария случилась рядом с курортным городом Ленк.

Ураган "Элеонор", обрушившийся на Европу, также накрыл часть Великобритании. Он здесь оставил без электроэнергии практически десятки тысяч домов.

В общем, эта стихия спровоцировала хаос на дорогах. Очень сильный ветер. Он достиг скорости приблизительно 120 километров в час. Синоптики обратили внимание общественности, что возможно дальнейшее отключение электричества.

Местные власти сообщили, что ветер повалил деревья. Те, в свою очередь травмируют людей. В графстве Гемпшир поваленное дерево спасатели вытащили из машины, заблокированной поваленным деревом, двух человек.

Последствия этого урагана также прокомментировала спасательная служба Франции. Ее представители сообщили, что на днях появился первый погибший в ходе разгула стихии. На горном курорте Морийон, департамент Верхняя Савойя, по причине бушующего урагана "Элеанор" на человека упало дерево.

Всего в результате раз гула стихии в числе пострадавших 26 человек в разных департаментах страны, однако, состояние четырех человек крайне тяжелое.

По меньшей мере погибли три человека, один пропал без вести во Франции по причине урагана "Элеанор", обрушившегося на территорию республики в ночь на 3 января.





По причине угрозы схода лавин в департаменте Верхняя Савойя было прийнято решение эвакуировать более сотни человек. Это решение связано с угрозой схода лавин в департаменте Верхняя Савойя. Эвакуация происходила рядом с горнолыжной станцией Морильон.





Синоптики уверяют, что сегодня, 5 января в 25 департаментах Франции возможны сильные порывы ветра, местами ливни.





В 18 департаментах на севере, востоке, юго-западе страны принято решение объявить предпоследний уровень метеоугрозы. Это непосредственно связано с очень высоким риском наводнений.





Сегодня, 5 января, в Альпах синоптики прогнозируют сход лавин. Решено закрыть большинство дорог, которые ведут к зимним курортам.





Напомним, что "Элеанор" – это уже четвертый ураган, который обрушился на Францию на протяжении последних трех недель.





Текст: Т. Сокот



