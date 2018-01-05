Последствия зимнего урагана "Элеонор": задеты, оказались, не только Франция и Швейцария, но почти вся северная Европа
Так, ураган "Элеонор" уже добрался до Швейцарии, жертвы есть и во Франции.
Так, появилась на днях первая жертва урагана "Элеанор" во Франции. Обратим внимание на то, что зимний ураган "Элеонор" прошел практически по всей северной Европе. Он задел не только Францию, но и Германию, а сейчас уже добрался до Швейцарии.
Так, на железной дороге в Швейцарии ураган сорвал с рельсов пассажирский поезд. В результате этого ЧП ранены оказались восемь человек.
Еще одна авария случилась рядом с курортным городом Ленк.
Ураган "Элеонор", обрушившийся на Европу, также накрыл часть Великобритании. Он здесь оставил без электроэнергии практически десятки тысяч домов.
В общем, эта стихия спровоцировала хаос на дорогах. Очень сильный ветер. Он достиг скорости приблизительно 120 километров в час. Синоптики обратили внимание общественности, что возможно дальнейшее отключение электричества.
Местные власти сообщили, что ветер повалил деревья. Те, в свою очередь травмируют людей. В графстве Гемпшир поваленное дерево спасатели вытащили из машины, заблокированной поваленным деревом, двух человек.
Последствия этого урагана также прокомментировала спасательная служба Франции. Ее представители сообщили, что на днях появился первый погибший в ходе разгула стихии. На горном курорте Морийон, департамент Верхняя Савойя, по причине бушующего урагана "Элеанор" на человека упало дерево.
Всего в результате раз гула стихии в числе пострадавших 26 человек в разных департаментах страны, однако, состояние четырех человек крайне тяжелое.
По меньшей мере погибли три человека, один пропал без вести во Франции по причине урагана "Элеанор", обрушившегося на территорию республики в ночь на 3 января.
По причине угрозы схода лавин в департаменте Верхняя Савойя было прийнято решение эвакуировать более сотни человек. Это решение связано с угрозой схода лавин в департаменте Верхняя Савойя. Эвакуация происходила рядом с горнолыжной станцией Морильон.
Синоптики уверяют, что сегодня, 5 января в 25 департаментах Франции возможны сильные порывы ветра, местами ливни.
В 18 департаментах на севере, востоке, юго-западе страны принято решение объявить предпоследний уровень метеоугрозы. Это непосредственно связано с очень высоким риском наводнений.
Сегодня, 5 января, в Альпах синоптики прогнозируют сход лавин. Решено закрыть большинство дорог, которые ведут к зимним курортам.
Напомним, что "Элеанор" – это уже четвертый ураган, который обрушился на Францию на протяжении последних трех недель.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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