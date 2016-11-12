Приблизительно 24 тыс. человек в Центральной России остались без света по причине циклона

Почти 24 тысячи человек остаются без электричества в четырех регионах Центрального федерального округа.







В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС сообщили следующее: - "по данным на 20:00 мск, в Тверской, Владимирской, Калужской и Московской областях обесточены 286 населенных пунктов, почти шесть тысяч жилых домов, в которых проживает около 24 тысяч человек, в том числе почти 5 тысяч детей".





Всего в зоне отключения 19 социально значимых объектов. Их перевели на резервные источники питания.





До сих пор во всех пострадавших населенных пунктах идут аварийно-восстановительные работы. В них задействованы 139 ремонтных бригад. Общая численность - свыше 640 человек.





Напомним, что в настоящий момент регионы ЦФО находятся под действием циклона. Он сопровождается не только снегом, но и ледяным дождем.





Что касается причины отключения электричества – это обледенение и обрывы линий электропередачи.





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Т. Сокот



