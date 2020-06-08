О том, как енот покусал ребенка в контактном зоопарке Екатеринбурга: «Его глаза горели»

Мать девочки говорит, что отметила, что никто даже не кричал и не пищал, когда енот вцепился в ногу ребенку. Проводившая экскурсию инструктор не смогла увидеть агрессивное настроение животного. Она ничем не смогла помочь.



Женщина говорит, что в контактном зоопарке есть три комнаты, в которых сидят еноты. В двух комнатах находятся взрослые. В одной – маленькие. Туда пускают за отдельную плату. Енот вцепился в ногу девочке, прибежала инструктор. Она попыталась втиснуть его в клетку, однако животное вело себя очень агрессивно. «Его глаза горели» - информирует общественность очевидец нападения.

Инструктору на помощь поспешили трое коллегю Они занялись агрессивным енотом. При этом семья девочки оказалась окружена этими зверями. За ними уже никто не следил. Семья девочка приняла решение обратиться в прокуратуру. Ситуацию прокомментировали в зоопарке администрации. Ее представители показали все документы, сославшись на то, что животные были привиты и ничем не болели. СК начал проверку по статье 238 УК РФ – несоответствие услуг требованиям безопасности.

Текст: Т. Сокот



