Дамблдор из «Гарри Поттера» в «Фантастических тварях» оказался геем
По задумке британской писательницы Джоан Роулинг, автора книг о юном маге Гарри Поттере, во второй части приключенческой кинокартины «Фантастические твари и где они обитают», повествующей о событиях, происходивших за 65 лет до начала основной саги, будет показан роман волшебников-гомосексуалов.
Джоан Роулинг
намекнула поклонникам ее творчества, что в продолжении «Фантастических тварей» будет развертываться сюжетная линия гей-романа молодого Дамблдора и его извечного соперника и полного антипода Грин-де-Вальда.
В последнем интервью автор серии романов о Гарри Поттере приоткрыла завесу тайны и поведала, что во второй части киноленты «Фантастические твари и где они обитают», являющейся приквелом киносаги о мальчике со шрамом в виде молнии, покажут жизнь молодого Альбуса Дамблдора, который впоследствии стал директором Хогвартса — школы юных волшебников.
Писательница поведала, что Дамблдор предстанет перед зрителем потерянным и совсем еще зеленым магом, который лишь начинает свой путь к будущему величию. Роулинг также намекнула на нетрадиционную
сексуальную ориентацию главного героя.
По словам женщины-литератора, любовные переживания Дамблдора будут более чем подробно раскрыты в
спин-оффе о Гарри Поттере.
Напомним, о том, что персонаж Альбуса Дамблдора является гомосексуалом, Джоан Роулинг сообщила фанатам еще в 2007 году. Волшебник в юности питал нежные чувства к своему заклятому врагу Геллерту Грин-де-Вальду.
Текст: Е. Скобелева