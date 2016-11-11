Дамблдор из «Гарри Поттера» в «Фантастических тварях» оказался геем

Джоан Роулинг намекнула поклонникам ее творчества, что в продолжении «Фантастических тварей» будет развертываться сюжетная линия гей-романа молодого Дамблдора и его извечного соперника и полного антипода Грин-де-Вальда.

В последнем интервью автор серии романов о Гарри Поттере приоткрыла завесу тайны и поведала, что во второй части киноленты «Фантастические твари и где они обитают», являющейся приквелом киносаги о мальчике со шрамом в виде молнии, покажут жизнь молодого Альбуса Дамблдора, который впоследствии стал директором Хогвартса — школы юных волшебников.

Писательница поведала, что Дамблдор предстанет перед зрителем потерянным и совсем еще зеленым магом, который лишь начинает свой путь к будущему величию. Роулинг также намекнула на нетрадиционную сексуальную ориентацию главного героя.

По словам женщины-литератора, любовные переживания Дамблдора будут более чем подробно раскрыты в спин-оффе о Гарри Поттере.

Напомним, о том, что персонаж Альбуса Дамблдора является гомосексуалом, Джоан Роулинг сообщила фанатам еще в 2007 году. Волшебник в юности питал нежные чувства к своему заклятому врагу Геллерту Грин-де-Вальду.

Текст: Е. Скобелева