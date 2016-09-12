Актриса из «Друзей», сменившая пол, умерла после длительной болезни
Актриса-трансгендер Алексис Аркетт (при рождении – Роберт) скончалась в возрасте 47 лет. О смерти артистки в Facebook написал ее брат Ричмонд. Он не уточнил причины смерти, пояснив только, что сестра долгое время болела.
«Алексис была художницей, певицей и актрисой. Хотя трансгендерам предлагают немало ролей в кино, она всегда отказывалась играть, если роли казались ей унизительными или стереотипными», - рассказал о своей сестре Ричмонд Аркетт.
Алексис Аркетт происходила из известной американской актерской
династии Аркеттов. Она сделала операцию по смене пола в 2006 году. Снималась в таких
фильмах, как «Это все она», «Криминальное чтиво», «О мышах и людях», «Закон
мести». Также участвовала в сериалах «Друзья», «Ксена – принцесса-воин», «Блудливая
Калифорния» и других. В основном играла в кино транссексуалов либо трансвеститов.
Текст:
А. Замятина