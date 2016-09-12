Актриса из «Друзей», сменившая пол, умерла после длительной болезни

«Алексис была художницей, певицей и актрисой. Хотя трансгендерам предлагают немало ролей в кино, она всегда отказывалась играть, если роли казались ей унизительными или стереотипными», - рассказал о своей сестре Ричмонд Аркетт.

Алексис Аркетт происходила из известной американской актерской династии Аркеттов. Она сделала операцию по смене пола в 2006 году. Снималась в таких фильмах, как «Это все она», «Криминальное чтиво», «О мышах и людях», «Закон мести». Также участвовала в сериалах «Друзья», «Ксена – принцесса-воин», «Блудливая Калифорния» и других. В основном играла в кино транссексуалов либо трансвеститов.

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А. Замятина