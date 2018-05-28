Выбираем вилочный погрузчик для покупки или аренды

Вилочный погрузчик незаменим. Быстрота и удобство использования погрузчиков несравнимо с другими механизированными машинами, приспособленными для перемещения грузов.





Разновидности вилочных погрузчиков по типу двигателя, места эксплуатации и грузоподъемности помогают подобрать машину для использования в конкретном случае клиента. Цены на погрузчики отличаются в зависимости от критерий выбора. Чтобы сэкономить и не тратить большую сумму на покупку вилочных погрузчиков для временного использования, компания Тракресурс-Регион предлагает услуги аренды. Так как определиться с видом погрузчика и стоит ли его покупать?





Определяем груз





В первую очередь нужно определиться с грузом, который будет загружать, и разгружать арендованный или купленный погрузчик. В каталоге компании Тракресурс-Регион представлены погрузчики от производителей со всего мира. Они разделены по грузоподъемности. В каталоге компании погрузчики различаются по такой грузоподъемности в тонах:





1-1,8



2-2,5



3-3,5



3,5-5



6-10



10-23



25-43



> 43



Оцениваем рабочую обстановку





При выборе вилочного погрузчика следует отталкиваться от местности, в которой будет выполняться работа. Это может быть складское помещение с плохой проветриваемостью, или закрытом цехе. В таком помещении более комфортной работа будет с электропогрузчиком, который не будет приносить неудобства и не станет опасным фактором для жизни работников.





При работе во взрывоопасной среде следует арендовать или приобретать погрузчик во взрывозащищенном исполнении.





Выбираем высоту подъема





Перед покупкой или арендой некоторые забывают измерять высоту складского помещения или другого объекта, в котором будет проходить работа с погрузчиком. Отталкиваясь от вычисленных параметров, нужно выбирать погрузчики с определенной подъемоспособностью. Если высота подъема до 3 м, то вам не стоит беспокоиться. Все вилочные погрузчики в базовой комплектации поднимают до 3-3,5м.





Тип двигателя





Вилочные погрузчики разделяются по видам двигателя:

Газобензиновые погрузчики;



Дизельные погрузчики;



Электрические погрузчики.



При выборе типа двигателя нужно учитывать объект, в котором будет использоваться погрузчик.





Аренда или покупка?





При работе на постоянной основе в купленном складском помещении стоит также приобрести вилочный погрузчик, исходя из советов по выбору. Так вы значительно сэкономите деньги и время. Если работы временные, тогда отлично подойдет аренда от компании Тракресурс-Регион. Каталог фирмы представляет огромный выбор погрузчиков от компаний с мировым именем.



