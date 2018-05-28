Выбираем вилочный погрузчик для покупки или аренды
28.05.2018 13:11 / Автомобили / Прочли: 308 человек
Вилочные погрузчики – это незаменимая техника в современном мире. Это машины, оснащенные специальным механизмом для перемещения грузов различного веса по складской территории или других объектах.
Вилочный погрузчик незаменим. Быстрота и удобство использования погрузчиков несравнимо с другими механизированными машинами, приспособленными для перемещения грузов.
Разновидности вилочных погрузчиков по типу двигателя, места эксплуатации и грузоподъемности помогают подобрать машину для использования в конкретном случае клиента. Цены на погрузчики отличаются в зависимости от критерий выбора. Чтобы сэкономить и не тратить большую сумму на покупку вилочных погрузчиков для временного использования, компания Тракресурс-Регион предлагает услуги аренды. Так как определиться с видом погрузчика и стоит ли его покупать?
Определяем груз
В первую очередь нужно определиться с грузом, который будет загружать, и разгружать арендованный или купленный погрузчик. В каталоге компании Тракресурс-Регион представлены погрузчики от производителей со всего мира. Они разделены по грузоподъемности. В каталоге компании погрузчики различаются по такой грузоподъемности в тонах:
- 1-1,8
- 2-2,5
- 3-3,5
- 3,5-5
- 6-10
- 10-23
- 25-43
- > 43
Оцениваем рабочую обстановку
При выборе вилочного погрузчика следует отталкиваться от местности, в которой будет выполняться работа. Это может быть складское помещение с плохой проветриваемостью, или закрытом цехе. В таком помещении более комфортной работа будет с электропогрузчиком, который не будет приносить неудобства и не станет опасным фактором для жизни работников.
При работе во взрывоопасной среде следует арендовать или приобретать погрузчик во взрывозащищенном исполнении.
Выбираем высоту подъема
Перед покупкой или арендой некоторые забывают измерять высоту складского помещения или другого объекта, в котором будет проходить работа с погрузчиком. Отталкиваясь от вычисленных параметров, нужно выбирать погрузчики с определенной подъемоспособностью. Если высота подъема до 3 м, то вам не стоит беспокоиться. Все вилочные погрузчики в базовой комплектации поднимают до 3-3,5м.
Тип двигателя
Вилочные погрузчики разделяются по видам двигателя:
- Газобензиновые погрузчики;
- Дизельные погрузчики;
- Электрические погрузчики.
При выборе типа двигателя нужно учитывать объект, в котором будет использоваться погрузчик.
Аренда или покупка?
При работе на постоянной основе в купленном складском помещении стоит также приобрести вилочный погрузчик, исходя из советов по выбору. Так вы значительно сэкономите деньги и время. Если работы временные, тогда отлично подойдет аренда от компании Тракресурс-Регион. Каталог фирмы представляет огромный выбор погрузчиков от компаний с мировым именем.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
ЧП в США: в небе над Аляской между собой столкнулись два легкомоторных самолета
16.06.2018 23:49 / ПроисшествияЭрик Шунеманн, представитель противопожарной службы американского штата Аляска, проинформировал общественность...
Эксперты: снижение запасов нефти в США намного сильнее нежели прогноз аналитиков
16.06.2018 23:43 / ЭкономикаЭксперты считают, что снижение коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах, если не учитывать стратегическ...
Российский центр по примирению враждующих сторон: в Сирии зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков
16.06.2018 23:38 / В миреПредставители российского центра по примирению враждующих сторон проинформировали общественность о том, что на...
Магнитуда землетрясения в районе Командорских островов составила 5,0 балла
16.06.2018 22:22 / ПроисшествияПредставители Камчатского филиала Геофизической службы РАН проинформировали общественность о подземных толчках...
В Лондоне по подозрению в терроризме задержали гражданина Финляндии
16.06.2018 22:19 / ОбществоСотрудники британских правоохранительных органов задержали гражданина Финляндии. Его, к сожалению, подозревают...
В отставку ушел премьер-министр Грузии Квирикишвили
16.06.2018 21:45 / ПроисшествияНапомним, что Георгий Квирикишвили возглавлял правительство Грузии начиная с 30 декабря 2015 года. ...
В Антарктике таят льды: показатель достиг рекордного уровня
16.06.2018 21:34 / ПроисшествияОбнародованы результаты нового исследования, которые принадлежат ученым из США и Великобритании. Они проинформ...
Трагедия в Алтайском крае: погиб шахтер
16.06.2018 21:24 / ПроисшествияЧП произошло на Корбалихинском руднике, Змеиногорский район Алтайского края. ...
Происшествие в небе на Аляске: между собой столкнулись два самолета
16.06.2018 16:40 / ПроисшествияВ результате случившегося погиб один человек. ...
В Москве по причине Ураза-Байрам закрывали метро "Проспект Мира"
16.06.2018 16:39 / ПроисшествияВ Москве закрывали на вход кольцевую станцию метро "Проспект Мира". ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар