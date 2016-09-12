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Все, что нужно знать о фальцевой кровле из меди

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Все, что нужно знать о фальцевой кровле из меди

12.09.2016 13:21 / Наука / Прочли: 761 человек

Медь – инертный металл, не вступающий во взаимодействие с окружающими компонентами. Именно тот факт, что на воздухе он не окисляется, объясняет не подверженность крыши коррозийным процессам.    

медная кровляЕще несколько столетий назад люди, занимающиеся строительством, поняли, что металлы – идеальный вариант для обустройства надежной и долговечной кровли. Их проблемой была лишь подверженность коррозийным процессам. Но с началом использования для обустройства крыш меди и она утратила свою актуальность. Этот металл не зря называют вечным. Медь устойчива к воздействию атмосферных факторов, УФ-излучению, и с годами становится только прочнее.

В чем состоит уникальность меди?

Стандартная медная кровля отлично сохраняется и не требует даже минимального обслуживания в течение 150-200 лет. Зафиксированы случаи, когда крыша такого типа служила намного дольше. Причина тому – уникальные физические характеристики материала.

Медь – инертный металл, не вступающий во взаимодействие с окружающими компонентами. Именно тот факт, что на воздухе он не окисляется, объясняет не подверженность крыши коррозийным процессам. Для обустройства кровли могут быть использованы следующие разновидности меди:

  • оксидированная;
  • патированная;
  • луженая.

Для обустройства наиболее известной фальцевой кровли опытные мастера советуют использовать луженую или патированную разновидности. Эти материалы подвергаются окислению химическими реагентами, и благодаря этому становятся еще более прочными. Стоят они на 20-30% дороже, но такие затраты вполне оправданы их отличными эксплуатационными параметрами.

Помимо химической инертности, медь также является биологически пассивным материалом. Она не может служить средой для размножения плесени или грибка. В обслуживании такая крыша совершенно неприхотлива. Ей не только не требуются плановые ремонты, но и мойка. Поверхность крыши практически полностью самоочищается после каждого дождя.

Особенности фальцевой кровли

Чтобы прослужила фальцевая кровля из меди как можно дольше, она должна быть профессионально смонтирована. В этом процессе используется порядка 30 специальных инструментов. Сделать такую крышу правильно без оборудования и практических навыков невозможно. Особенно, когда речь идет о меди – материале достаточно дорогостоящем и «капризном» в работе.

Начинается процесс обустройства кровли с изготовления картин. Ширина этих элементов равна ширине рулона, а длина соответствует общей протяженности ската. Края картин заворачивают в форме буквы «г». Так образуется фальц – уникальная технология, обеспечивающая абсолютно герметичное соединение медных листов. В такой кровельной конструкции отсутствуют горизонтальные стыки, что гарантирует надежную гидроизоляцию. Кровельный пирог также включает стандартные слои – пароизоляция и утеплитель. На сплошной обрешетке картины фиксируются специальными кламмерами, их изготавливают из меди. Рекомендуется чередовать подвижные и стационарные крепежные элементы. При таком типе фиксации температурное расширение металла будет компенсироваться.

При профессиональном подходе расход листовой меди может быть осуществлен предельно экономно. Все остатки материала, не пошедшие на формирование картин, опытными мастерами применяются для изготовления дополнительных элементов – водосточные желоба, трубы, коньки.

Еще один плюс профессионального монтажа такой крыши – презентабельный внешний вид. При взгляде на фото медной кровли становятся очевидными все ее преимущества. Такая крыша универсальна. Она подойдет для дома в любом архитектурном стиле. Особенно эффектно медь смотрится на крышах сложной формы, где в полной мере раскрываются ее пластичность и многогранность цветовых оттенков. Со временем металл приобретает необычный и очень красивый зеленовато-изумрудный цвет.

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Источник: LadyVenus.ru
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