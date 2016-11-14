В Турции сработала бомба, спрятанная в посылке

Турецкие масс-медиа извещают о чрезвычайном происшествии в понедельник в турецкой столице. На одном из предприятий Стамбула сработало взрывное устройство, заложенное в посылку. Ее доставил курьер почтовой службы в офис компьютерной компании, расположенный в районе Малтепе.



Очевидцы рассказывают, что взрыв прогремел в тот момент, когда посылку начали вскрывать. Три человека были ранены, причем один доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Следователи уже работают на месте происшествия, здание оцеплено полицией.

Текст: Е. Скобелева