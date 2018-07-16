Ученые о терапевтическом эффекте фотографии

В центре терапевтического процесса личность, которая стремится к саморазвитию, поиску ресурсов и расширяет диапазон своих возможностей.



Терапевтический эффект фотографии привлекает к себе внимание представителей различных психотерапевтических направлений, пытающихся объяснить психокоррекционное, психопрофилактичное и развивающее влияние фотографии на личность.

Фототерапия – это своеобразное средство самовыражения, самопознания, социализации и эмоционально-чувственного воспитания человека.

Фотография это самопрезентация человека – представление себя в определенном образе реальной или воображаемой аудитории; своеобразный мини-спектакль; инструмент для исследования телесного образа «Я». В контексте фототерапии, фото выступает составным элементом психологического взаимодействия и, как правило, включает: во-первых, проявления личности; во-вторых, проявления состояний; в-третьих, проявления комплексного коррекционного воздействия, формирующегося на основе информации о личности и этимологии имеющихся у него проблем психической сферы.

Таким образом, основным содержанием фототерапии является создание или восприятие фотографических образов, которое дополняются обсуждением и разными видами творческой деятельности, а именно, изобразительная деятельность, движение и танцы, драматизация, художественное описание и тому подобное.

Текст: Т. Сокот



