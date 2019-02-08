Пятеро американцев в числе погибших по причине сильных морозов на Среднем Западе

В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: "В окрестностях Чикаго мужчина погиб, попав под отвальный снегоочиститель, в Милуоки американец замерз на смерть в гараже, в штате Индиана супружеская погибла в ДТП из-за гололеда, 70-летний житель пригорода Детройта скончался на морозе, так как был одет не по погоде".



Текст: Т. Сокот



