Погиб пилот разбившегося в Японии американского истребителя

К сожалению, пилот американского истребителя-бомбардировщика FA-18, разбившегося у берегов префектуры Коти, остров Сикоку, Япония, погиб.







Происшествие прокомментировало министерство обороны Японии. Здесь сообщили, что пилоту удалось катапультироваться. Дальше началась поисково-спасательная операция. Она продолжалась в течение четверга. В ходе операции корабль японских сил самообороны обнаружил находящегося без сознания военнослужащего. Его сразу доставили на базу авиации морской пехоты США Ивакуни, префектура Ямагути. Здесь военные медики констатировали его смерть.





Сразу после инцидента губернаторы префектур Коти и Ямагути временно запретили тренировочные полеты американских военных самолетов с базы Ивакуни. Запрет действителен до выяснения причин крушения.





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Т. Сокот



