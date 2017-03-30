В результате столкновения автобуса с грузовиком в Техасе погибли 12 человек

Речь идет о лобовом столкновение автобуса и небольшого грузовика на юго-западной части Техаса. В результате этого происшествия погибли 12 человек погибли, и еще трое пострадали. Это сообщение принадлежит сотруднику управления общественной безопасности штата сержанту Конраду Хейн.







Он сообщил, что всего в автобусе находились 14 человек. Это были прихожане местной баптистской церкви. А вот в грузовике был лишь один водитель. Трое пострадавших госпитализированы. Инцидент произошел приблизительно в 120 км на запад от города Сан-Антонио.





Информацию об аварии подтвердили официальные представители церкви, сообщив, что люди на автобусе возвращались домой после трехдневного пребывания в загородном центре баптистов.





Текст:

Т. Сокот



