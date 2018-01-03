В Новый год во Франции сгорели более тысячи автомобилей

Пресс-служба Министерства внутренних дел Франции проинформировала общественность о том, что во время празднования Нового года в стране представителями правоохранительных органов зафиксировано более 1000 поджогов автомобилей.



Текст сообщения правоохранительных органов носит следующий характер: - "в период празднования Нового года был сожжён 1031 автомобиль... За совершение противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов были арестованы 510 человек, 349 из них задержаны".

Текст: Т. Сокот



