Торги: евро опустился ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже снизился курс евро по отношению к рублю. Так, до закрытия предыдущих торгов он опустился на 1,12 рубля, составив 73,99 рубля.



Напомним, что в предыдущий раз евро был дешевле. 8 августа он был 74 рублей.

Что касается курса доллара США, он также продемонстрировал снижение. Обратим внимание, что американская валюта торгуется на уровне 65,08 рубля. Она снизилась на 43 копейки.

Текст: Т. Сокот



