ОСК: чтобы восстановить авианосец «Адмирал Кузнецов» нужно 70 млн
24.11.2018 14:17 / В мире / Прочли: 439 человек
В СМИ обнародовано сообщение руководителя Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, которое касалось сумма, столь необходимая, чтобы восстановить авианосец "Адмирал Кузнецов".
Напомним, что авианосец был поврежден 30 октября на момент аварии, которая произошла на плавучем доке 82-го судостроительного завода в Мурманской области.
Сам Рахманов, комментируя эту ситуацию, сообщил следующее: "В результате падения на палубу авианосца башенного крана корабль получил 52 повреждения. Однако часть поврежденных деталей и так планировалось заменить в ходе ремонта в доке. В связи с этим расходы на модернизацию частично покроют траты на ремонт и в общей сложности составят 70 миллионов рублей".
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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