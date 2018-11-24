ОСК: чтобы восстановить авианосец «Адмирал Кузнецов» нужно 70 млн

Напомним, что авианосец был поврежден 30 октября на момент аварии, которая произошла на плавучем доке 82-го судостроительного завода в Мурманской области.



Сам Рахманов, комментируя эту ситуацию, сообщил следующее: "В результате падения на палубу авианосца башенного крана корабль получил 52 повреждения. Однако часть поврежденных деталей и так планировалось заменить в ходе ремонта в доке. В связи с этим расходы на модернизацию частично покроют траты на ремонт и в общей сложности составят 70 миллионов рублей".

Текст: Т. Сокот



