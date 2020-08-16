Минздрав о том, как изменить правила медосвидетельствования для водителей





Исходя из этого документа, сдавать анализы на употребление спиртного нужно только в том случае, если нарколог выявит симптомы. Действующий приказ предполагал, что анализ должны сдавать все.

В пункт 6, подпункт 9, ведомство предложило добавить фразу "при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов..."

Новые правила медосмотра должны вступили в силу еще осенью прошлого года. Это привело к ажиотажу среди автовладельцев и появлению очередей за справками для оформления водительских удостоверений. В результате Минздрав отложил вступление документа в силу.

Текст: Т. Сокот



