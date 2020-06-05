Медики о том, как выявить рак поджелудочной железы

В частности, это диабет. Его намного легче распознать. В том случае, если человек часто хочет пить, и его мучает мочеиспускание, а также нарушено зрение. Тогда нужно сделать анализ крови.







О панкреатите и онкологии очень хорошо свидетельствуют боли в спине и животе. Да и у пациентов довольно часто желтеет кожа. Эти люди худеют. Медики, как правило, считают, что подобные недуги связаны с генетической предрасположенностью. Основная причина - курение, злоупотребление алкоголем и плохое питание.

Еще одна причина - малоподвижный образ жизни.

Текст: Т. Сокот



