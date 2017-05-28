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Известный, голливудский актер преподнес дорогостоящий подарок австралийскому музею

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Известный, голливудский актер преподнес дорогостоящий подарок австралийскому музею

28.05.2017 19:08 / Шоу-бизнес / Прочли: 457 человек

Звезда фильма “Поле битвы: Земля”  Джон Траволта сделал неожиданное заявление на своем официальном сайте. Оказывается страстный поклонник авиации передаст свой лайнер Boeing-707 во владения австралийскому обществу, которое работает над реконструкцией исторических лайнеров. 

“Я очень рад, что теперь  мой любимый самолет Boeing-707 будет принадлежать Обществу восстановления исторических самолетов (Historical Aircraft Restoration society (HARS)), которое находится в Альбион-Парке, в 140 километрах к югу от Сиднея в Австралии”, — сообщил актер. Джон надеется, что представителям HARS удастся восстановить предмет его гордости, и он через некоторое время снова поднимется в небо.

К слову, раньше  Boeing-707 принадлежал в австралийской авиакомпании Qantas, после того, как Траволта стал его владельцем, он был переоборудован для частного использования.

Президент HARS Боб Де Ла Ханты в интервью австралийскому изданию  рассказал про ближайшие планы по восстановлению самолета. В скором времени команда инженеров отправятся во Флориду, чтобы помочь подготовить самолет Траволты для полета в региональный аэропорт “Иллавара”, расположенный в регионе Новый Южный Уэльс в Австралии.

Предполагаемую дату рейса он не назвал, но заверил, что Джон Траволта обязательно будет на борту лайнера, когда тот сделает перелет из США в Австралию.

Джон Траволта известен своей страстью к авиации. Его роскошный дом во Флориде с личным аэропортом обошелся актеру почти в 12,5 миллиона долларов. На территории особняка расположена парковка для двух лайнеров - Boeing-707 и бизнес-джета Golfstream.

У знаменитости есть лицензия пилота, а общий налет составляет несколько тысяч часов. Именно на этом Boeing-707 Траволта несколько раз посещал Россию. За штурвалом находился сам актер.

Австралийская организация HARS основана в 1979 году любителями крылатых машин, которые занимаются восстановлением к летной годности самолетов, которые сыграли значительную роль в развитии авиации Австралии. Их музей расположен в Австралии в аэропорту “Иллавара”, экспозиция насчитывает 25 лайнеров.

Лайнер Boeing-707 был спроектирован в США в начале 50-х годов прошлого века. Первый полет состоялся в июле 1954 года. Выпускался до 1991 года и за это время было построено 1010 самолетов этой модели.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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