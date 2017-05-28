Известный, голливудский актер преподнес дорогостоящий подарок австралийскому музею
Звезда фильма “Поле битвы: Земля” Джон Траволта сделал неожиданное заявление на своем официальном сайте. Оказывается страстный поклонник авиации передаст свой лайнер Boeing-707 во владения австралийскому обществу, которое работает над реконструкцией исторических лайнеров.
“Я очень рад, что теперь мой любимый самолет Boeing-707 будет
принадлежать Обществу восстановления исторических самолетов (Historical
Aircraft Restoration society (HARS)), которое находится в Альбион-Парке, в 140
километрах к югу от Сиднея в Австралии”, — сообщил актер. Джон надеется, что
представителям HARS удастся восстановить предмет его гордости, и он через
некоторое время снова поднимется в небо.
К слову, раньше
Boeing-707 принадлежал в австралийской авиакомпании Qantas, после того,
как Траволта стал его владельцем, он был переоборудован для частного
использования.
Президент HARS Боб Де Ла Ханты в интервью австралийскому изданию
рассказал про ближайшие планы по
восстановлению самолета. В скором времени команда инженеров отправятся во
Флориду, чтобы помочь подготовить самолет Траволты для полета в региональный
аэропорт “Иллавара”, расположенный в регионе Новый Южный Уэльс в Австралии.
Предполагаемую дату рейса он не назвал, но заверил, что Джон
Траволта обязательно будет на борту лайнера, когда тот сделает перелет из США в
Австралию.
Джон Траволта известен своей страстью к авиации. Его
роскошный дом во Флориде с личным аэропортом обошелся актеру почти в 12,5
миллиона долларов. На территории особняка расположена парковка для двух
лайнеров - Boeing-707 и бизнес-джета Golfstream.
У знаменитости есть лицензия пилота, а общий налет составляет
несколько тысяч часов. Именно на этом Boeing-707 Траволта несколько раз посещал
Россию. За штурвалом находился сам актер.
Австралийская организация HARS основана в 1979 году
любителями крылатых машин, которые занимаются восстановлением к летной годности
самолетов, которые сыграли значительную роль в развитии авиации Австралии. Их
музей расположен в Австралии в аэропорту “Иллавара”, экспозиция насчитывает 25
лайнеров.
Лайнер Boeing-707 был спроектирован в США в начале 50-х
годов прошлого века. Первый полет состоялся в июле 1954 года. Выпускался до
1991 года и за это время было построено 1010 самолетов этой модели.
Текст: Е. Скобелева