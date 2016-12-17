ДТП в Псковской области с участием грузовика унесло сразу жизни пяти человек

Пять человек погибли в результате аварии, которая произошла в Псковской области. Это сообщение пресс-службы МВД по региону.







В ведомстве сообщили, что на 433 километре автодороги Санкт-Петербург - Невель приблизительно в полуночь водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с грузовиком Renault.





В результате ДТП погибли люди - пять человек. Смерть случилась на месте. Травмированы оказались еще восемь человек. У них травмы самой разной степени тяжести.





В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства аварии.





Текст: Т. Сокот



