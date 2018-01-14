Землетрясение, магнитуда которого составила 7,1, случилось в Перу

У южного побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1, информируют общественность Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.







Что касается эпицентра землетрясения, он расположился в пределах 483 км на юго-восток от столицы страны Лимы. Очаг залег на глубине 10 км. Представители институт геофизики Перу подтвердили, что эпицентр был в море. Было принято решение объявить лена угроза цунами.





Какие-либо данные о пострадавших отсутствуют.





Нет никакой информации и о разрушениях.





Также в СМИ обнародована информация о мощном землетрясении у побережья перуанского региона Арекипа. Геологическая служба США (USGS) проинформировала общественность о том, что эпицентр подземных толчков магнитудой 7,3 расположился в пределах 40 километров от населенного пункта Акари.





Это землетрясение было ощутимо в северных районах Чили.





Текст: Т. Сокот