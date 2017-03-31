В украинском Мариуполе подорвали полковника контрразведки СБУ

В пятницу утром в городе прогремел взрыв: на центральной улице детонировало взрывное устройство, заложенное под одну из машин. внутри транспортного средства в момент взрыва находился полковник контрразведки СБУ, мужчина погиб.

О том, что в центре города областного значения на Донбассе был взорван автомобиль с полковником контрразведки СБУ, сообщил действующий руководитель ведомства Василий Грицак на своей странице в "Фейсбуке".

"СБУ в самые сжатые сроки обязуется наказать террористов, подорвавших в Мариуполе автомобиль с сотрудником Службы. Сегодня, примерно в половине восьмого утра, в жилом квартале Мариуполя был подорван автомобиль, вследствие чего погиб сотрудник службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш", — написал главный "эсбэушник" .

В украинской спецслужбе уже пообещали в кратчайшие сроки выследить и наказать виновных в гибели сослуживца: "Долги мы отдаем быстро", — пригрозили силовики в лице руководителя украинской силовой структуры.

По данным Грыцака, у его погибшего подчиненного остались жена и маленькие, младшей дочурке — всего два годика. Глава СБУ выразил сочувствие семье покойного и пообещал оказать его родным "полную поддержку". "Мы своих в беде не бросаем", — подчеркнул.

Текст: Е. Скобелева