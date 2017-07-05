Ученые: астероид угрожающего размера приблизится к Земле 11 июля

Астероид эксперты относят к классу потенциально опасных. 11 июля он пролетит мимо Земли со скоростью почти 75 тысяч километров в час. Столкновение с нашей планетой маловероятно, - успокаивают специалисты. Астероид не подлетит ближе как на 2,9 млн километров.

При этом астрофизики предупреждают, что в случае сближения космическое тело уничтожит Землю. И угроза такого сценария все же существует. Ведь приближение астероида к планете может спровоцировать мощные цунами, что сметут сотни городов.

Правда, как подсчитали ученые, крупные объекты из космоса прилетают на Землю один-два раза в миллион лет. Так что конца света через несколько дней можно не бояться.

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Е. Скобелева