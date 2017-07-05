Ученые: астероид угрожающего размера приблизится к Земле 11 июля
Как рассказали российские астрономы из Уральского университета, небесное тело имеет в диаметре 260 метров. Космический камень входит в группу околоземных астероидов с названием Аполлон.
Астероид эксперты относят к классу потенциально опасных. 11 июля он пролетит мимо Земли со скоростью почти 75 тысяч километров в час. Столкновение с нашей планетой маловероятно, - успокаивают специалисты. Астероид не подлетит ближе как на 2,9 млн километров.
При этом астрофизики предупреждают, что в случае сближения космическое тело уничтожит Землю. И угроза такого сценария все же существует. Ведь приближение астероида к планете может спровоцировать мощные цунами, что сметут сотни городов.
Правда, как
подсчитали ученые, крупные объекты из космоса прилетают на Землю один-два раза
в миллион лет. Так что конца света через несколько дней можно не бояться.
Текст:
Е. Скобелева