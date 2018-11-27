Минздрав Канады о вспышке кишечной инфекции сразу в трех канадских регионах

В Минздраве Канады обратили внимание общественности на тот момент, что официально подтверждено 22 случая заражения.



Ранее в СМИ была информация о 17 инфицированных, провинция Квебек. Еще четырех больных с подобным заболеванием лечат в Онтарио. Кстати, один случай кишечной инфекции специалисты зафиксировали в провинции Нью-Брансуик.

Несколько слов о возбудителе этой кишечной инфекции. Ее специалисты назвали энтерогеморрагической кишечной палочкой E.coli. Нашли ее в листьях салата-латука.

Текст: Т. Сокот



