Десятки детей отравились пловом в школьной столовой в Верещагино

По последней информации, 27 пострадавших госпитализировали в инфекционную больницу, 13 – остаются дома амбулаторном лечении. Состояние детей не вызывает опасений о их жизни.

Старший помощник руководителя краевого СКР Ирина Незнамова рассказала, что инцидент произошел в столовой школы №121. Следователи уже опросили директора школы, старшего повара и руководителя комбината пищевого питания.

В свою очередь специалисты пермского Роспотребнадзора отобрали пробы еды, различные смывы, обследуют работников пищеблока. Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Верещагинского района решила приостановить учебный процесс в школе с 23 ноября.

Тем временем в школе №121 сообщили, что старшие классы продолжают учиться, поскольку школа разделена на два блока – для старших и младших детей. Столовые в этих блоках тоже отдельные.

Текст: Е. Скобелева