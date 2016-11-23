Десятки детей отравились пловом в школьной столовой в Верещагино
В городе Верещагино Пермского края 40 детей обратились в больницу с отравлением после обеда в школьной столовой. Ранее сообщалось, что 24 школьника госпитализированы с диагнозом "острый энтероколит". Учащиеся вторых-четвертых классов пожаловались на острые боли в животе и тошноту.
По последней информации, 27 пострадавших госпитализировали в инфекционную больницу, 13 – остаются дома амбулаторном лечении. Состояние детей не вызывает опасений о их жизни.
Старший помощник руководителя краевого СКР Ирина
Незнамова рассказала, что инцидент произошел в столовой школы №121. Следователи
уже опросили директора школы, старшего повара и руководителя комбината пищевого
питания.
В свою очередь специалисты пермского Роспотребнадзора отобрали
пробы еды, различные смывы, обследуют работников пищеблока. Комиссия по
чрезвычайным ситуациям администрации Верещагинского района решила приостановить
учебный процесс в школе с 23 ноября.
Тем временем в школе №121 сообщили, что старшие классы продолжают учиться, поскольку школа разделена на два блока – для старших и младших детей. Столовые в этих блоках тоже отдельные.
Текст: Е. Скобелева