В Брянске за последние сутки арестовали 26 наркоторговцев

По версии следствия, накрытый в воскресенье брянскими силовиками местный «наркокартель» «толкал» синтетические наркотики через интернет-ресурс, специально созданный для этой цели.

Клиентам наркоторговцев на их мобильные телефоны рассылались сообщения о местонахождении так называемых «закладок», пакетиков с психотропными веществами. Дилеры чаще всего «закладывали» тайники в подъездах жилых домов, возле гаражей, на пустырях и в лесопосадках.

Номера абонентов сотовой связи подозреваемые использовали в качестве лицевых счетов, на которые покупатели переводили денежные средства, расплачиваясь за купленные «соли» и иные «психотропы» из широкого представленного ассортимента.

В ходе ареста членов банды сотрудники правоохранительных органов изъяли больше чем восемь килограммов различных запрещенных веществ. Против фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем», члены преступной группировки заключены под стражу.

Текст: Е. Скобелева