Фильм ужасов» в воздухе: дым заполнил самолет British Airways, провоцируя аварийную посадку

Речь идет о рейсе BA 422, который проходил из лондонского аэропорта Хитроу. Инцидент произошел при заходе на посадку, когда в полдень в понедельник в салоне начался дым.







«Страшный опыт полета в Валенсию», - написал один из пассажиров после аварийной посадки. «Чувствовал себя как участник фильма ужасов. К счастью, все в безопасности. Рейс сопровождал дым и должен был быть срочно эвакуирован ».





На видео, размещенное в Интернете, хорошо видно дымную кабину на период краткой аварийной ситуации, в то время как другие ролики изображали пассажиров, покидающих самолет.







Большинство в ожидании услышать, что же на самом деле произошло на рейсе British Airways в Валенсию. Кабина воздушного судна была заполнена дымом на протяжении последних 10 минут полета. Связи не было 60 минут! https://www.telegraph.co.uk/news/2019/08/05/british-airways-flight-makes-emergency-landing-valencia-cabin/





Представитель British Airways заявил, что компании было известно об инциденте. «Нам известно об инциденте с одним из наших самолетов в Валенсии», - сказал представитель. «Мы обнародуем больше информации, как только будем ей располагать».





Текст: Т. Сокот



