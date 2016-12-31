В результате аварии на водопроводе без воды осталось 4,5 тыс. жителей Сочи

Приблизительно 4,5 тыс. жителей Хостинского района Сочи без водоснабжения по причине аварии на водоводе. Это сообщение принадлежит пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.







В ведомстве сообщили, что "временно без водоснабжения остаются: частично 9 улиц Хостинского района Сочи с населением 4,5 тыс. человек и горбольница №3. В больнице имеется запас воды, в случае необходимости подвоз воды будет организован автоцистернами "Сочиводоканал".





На место происшествия направилась аварийно-восстановительная бригада.





В настоящий момент подачу воды планируют восстановить ближе к 17:00 мск.





Текст: Т. Сокот



