О том, что комендантский час в Турции не затронет туристов





Что касается комендантского часа, то он в Турции должен действовать круглосуточно с 21:00 31 декабря до 5:00 4 января.

Ранее он действовал с 21:00 до 5:00 в рабочие дни и с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Эти ограничения, учитывая циркуляр министерства внутренних дел страны, туристов никоим образом не затрагивали.

Текст: Т. Сокот



