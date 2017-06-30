В результате падения ветки дерева, восток Москвы, пострадал один человек
30.06.2017 22:19 / Происшествия / Прочли: 281 человек
У мужчины нетяжелые травмы.
От ветра в районе Измайлово, восток Москвы, пострадал один человек. Это сообщение принадлежит экстренным службам региона. Происшествие произошло на улице Мироновская, 18. Здесь на мужчину упала ветка дерева.
В СМИ о случившемся обнародована следующая информация: - "Он получил нетяжелые травмы. Ему оказывают медицинскую помощь".
В экстренных службах уточнили еще одну информацию подобного характера. Этот случай тоже касается падения дерева. Он зафиксирован на 7-й Парковой улице. Согласно обнародованным предварительным данным пострадавшие отсутствуют.
В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС проинформировали общественность о том, что в столице и Центральном федеральном округе местами ожидается сильный дождь, град, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами. Порывы ветра достигают до 15-24 м/с. Поэтому подразделения ведомства по ЦФО и подразделения Главного управления МЧС России по Москве перевели в режим повышенной готовности.
В пресс-службе ЦРЦ МЧС обратили внимание на то, что проводились необходимые превентивные мероприятия, которые непосредственно касаются предупреждения и минимизации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений. Также организован мониторинг за работой объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и энергетики.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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