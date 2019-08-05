Массовые антиправительственные протесты в Гонконге как причина транспортного кошмара
05.08.2019 13:13 / Происшествия / Прочли: 413 человек
Речь идет о протестах в Гонконге за спорный законопроект. Протестующие пытались перекрыть крупные туннели, сеть общественного транспорта и важнейшие отрасли.
Протесты продолжаются в Гонконге уже девятые выходные подряд. В ночь на воскресенье произошла жестокая ссора между правоохранительными органами и демонстрантами, неоднократно пытавшимися перекрыть движение транспорта и осадить полицейские участки по всему городу. Более 20 человек арестовали за различные преступления, включая нападения и участие в незаконных собраниях.
Предыдущее воскресенье было не менее бурным, так как санкционированный марш протестующих против выдачи снова превратился в драку с полицией. Когда мирное шествие закончилось, некоторые из протестующих перекрыли дороги в городе Цынг Кван О, возвели баррикады и забросали местный полицейский участок камнями и другими предметами.
Полиция, в свою очередь, ответила слезоточивым газом. Правоохранительным органам пришлось иметь дело с несколькими одновременными несанкционированными сборищами по всему региону, где газ использовали как минимум еще в одном месте на момент еще одного митинга в западном районе острова.
Протестующие распыляли окрашенные светофоры, пытаясь сделать их неработоспособными, нарушая таким образом движение городского транспорта. Также перекрыли основные дороги, в том числе туннель через перекрестную гавань, соединяющий остров Гонконг и полуостров Коулун.
Несколько полицейских машин заблокировали толпы демонстрантов, окрасив машины в брызги и забросав их различными снарядами.
Несмотря на то, что спорный закон о выдаче был приостановлен в связи с беспорядками, протестующие теперь требуют, чтобы законодательство полностью отменили. Они призывают к большей «демократии» в автономном регионе. Протесты начались сегодня снова. Речь идет о всеобщей забастовке. Город, вероятно, столкнется с серьезными разрушениями, а также сильно пострадают воздушные перевозки. Многие вылеты рейсов уже отмечены как отмененные на понедельник.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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