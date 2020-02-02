Импичмент Трампа: неудавшееся голосование свидетелей открывает путь для оправдания

Президент США Дональд Трамп будет оправдан на суде по делу об импичменте после того, как сенаторы проголосовали против вызова свидетелей или принятия новых доказательств.



Демократы надеялись на то, что четыре колеблющихся республиканца проголосуют за свидетелей, что продлило бы судебный процесс, по всей вероятности, не изменив его исход.

В итоге только двое из четырех республиканцев проголосовали за демократов.

Судебный процесс теперь предусматривает голосование, в котором могут оправдать президента Трампа. Да и говорят, что он наверняка выиграет этот процесс.

Высокопоставленные члены Республиканской партии президента Трампа с самого начала настаивали на скором судебном разбирательстве без свидетелей или новых доказательств. Прежде всего, они хотели избежать сенаторов от бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Интересно по этому поводу сообщение Болтона. Он пишет в своей будущей книге, что президент прямо поручил ему удерживать военную помощь от Украины в обмен на грязь на политического конкурента-демократа Джо Байдена.

Что же оправдание президента в этой ситуации будет означать для выборов.

Показания Болтона о его причастности к делу на Украине угрожали существенно подорвать дело, поданное адвокатами президента во время его судебного разбирательства.

Козырь был привлечен к ответственности по двум обвинениям - злоупотребление властью и препятствие Конгрессу. Первое обвинение связано с утверждением о том, что он оказывал давление на Украину, чтобы она нанесла ущерб Байдену ради его собственной политической выгоды. Второе из обвинения заключается в том, что он намеренно препятствовал расследованию импичмента Конгресса.

Окончательное голосование по вопросу о том, оправдать ли Трампа или нет, состоится 5 февраля.

Что же произойдет дальше?

В среду, 5 февраля, Сенат проведет голосование по вопросу осуждения или оправдания президента по двум статьям импичмента, выдвинутым против него.

Лидер сената от Демократической партии Чак Шумер заявил, что в пятницу вечером будет принято четыре голоса по демократическим поправкам, за которыми последуют заключительные аргументы в понедельник, выступления сенаторов с понедельника по среду и окончательное голосование в среду - на следующий день после выступления президента Трампа о положении в Союзе.

Все, что нужно знать об импичменте Трампа.

Для снятия его с должности требуется большинство голосов (две трети голосов в палате). Республиканцы контролируют Сенат с 53-47 большинством над демократами, и ни один сенатор-республиканец не дал понять, что они планируют проголосовать за смещение Трампа.

Вместо этого взгляд упадет на нескольких демократов в республиканских государствах, которые указали, что могут проголосовать, чтобы оправдали президента. Любые демократические дезертирства будут для президента символической победой, которую он, вероятно, использует в своих интересах на предвыборной кампании в ближайшие месяцы.

Битва за свидетелей усилилась неделю назад после того, как появились сообщения о том, что у Болтона могут быть весьма разрушительные показания о причастности президента к предполагаемой quid pro quo с Украиной.

В готовящейся к публикации книге Болтона утверждается, что президент лично руководил схемой получения эмоциональной грязи из Украины от бывшего вице-президента США Байдена. Разоблачения уничтожат республиканские аргументы, что ни один из свидетелей импичмента не имел непосредственного свидетельства причастности президента.

Небольшая вероятность того, что Болтона вызовут для дачи показаний в Сенат. Это мнение демократов.

Может ли Болтон изменить правила игры?

Сенатор Ламар Александр из Теннесси заявил в своем заявлении поздно вечером в четверг, что, хотя демократы ясно продемонстрировали, что действия президента были "неуместными", они не оказались безупречными преступлениями.

«Тогда вопрос не в том, сделал ли это президент, а в том, должен ли сенат Соединенных Штатов или американский народ решать, что делать с тем, что он сделал», - сказал он.

«Я считаю, что конституция предусматривает, что люди должны принять это решение на президентских выборах, которые начнутся в Айове в понедельник».

Джон Болтон был уволен с поста советника по национальной безопасности в сентябре месяце.

Сенатор Лиза Мурковски из Аляски, заявила в пятницу днем: «Палата представителей решила посылать статьи об импичменте, которые оказались поспешны и ошибочны. Я тщательно рассмотрел необходимость в дополнительных свидетелях и документах, чтобы исправить недостатки процесса. , но в итоге решил, что буду голосовать против рассмотрения ходатайств о вызове в суд ».

Сенаторы-республиканцы Сьюзен Коллинз из штата Мэн и Митт Ромни из штата Юта решили проголосовать, чтобы вызвать свидетелей, но они были одни среди 53-сильной группы республиканцев в Сенате.

Руководители импичмента «Демократической палаты» на протяжении всего процесса говорили, что судебный процесс без свидетелей представляет собой мошенническое судебное разбирательство. В пятницу к ним присоединился бывший глава администрации Белого дома президента Трампа Джон Келли.

Судебный процесс по импичменту Сената Дональда Трампа практически завершен.

За исключением непредвиденного и неожиданного развития блокбастера, в основном голосование по партийной линии оправдает его от двух обвинений, выдвинутых Палатой представителей, которая сама утвердила эти статьи импичмента почти на партийном голосовании.

Вскоре обе стороны будут вынуждены просеять политический мусор всего за девять месяцев до общенациональных выборов, на которых будет представлена ​​вся палата, более трети Сената и само президентство.

Согласно опросам, политический настрой нации такой же, каким он был до начала процесса импичмента. США резко разделены по партизанской линии. Рейтинги одобрения президента колеблются от низкого до середины 40-х годов, примерно там, где они были весь срок его полномочий. Его шансы на переизбрание сомнительны, но далеко не малы.

Решение не искать свидетелей - как показывают опросы, подавляющее большинство разыскиваемых американцев - может быть забыто в ближайшее время.

Опросы не рассказывают всей истории, и есть другие признаки того, что процедура импичмента оказала влияние.

Как же на эту ситуацию отреагировали сенаторы?

Трое из четырех сенаторов-демократов, баллотировавшихся на пост президента, написали в Твиттере о том, что голос свидетелей в некоторой степени против партии.

«Сенатские республиканцы просто подвели американский народ и нарушили свою клятву Конституции США», - пишет сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Сенатор штата Вермонт Берни Сандерс, независимый эксперт, выступающий на совещании с демократами, писал: «Я никогда не слышал о суде, где у вас нет свидетелей. Это печальный день в американской истории».

Сенатор Эми Клобучар из Миннесоты пишет: «Если у вас нет свидетелей, у вас нет справедливого суда. Истина будет раскрыта».

Марко Рубио, республиканский сенатор от Флориды, сказал: «Только потому, что действия соответствуют стандарту импичмента, не означает, что в интересах страны отстранять президента от должности».

Текст: Т. Сокот