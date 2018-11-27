Власти Алеппо о 41 пострадавшем в результате обстрела снарядами с хлором

В результате пострадали люди - 41 человек. Эти статистические данные обнародовал губернатор города Хусейн Дияб после того, как посетил больницы ар-Рази.



В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: "Ракеты террористов содержали отравляющие газы, это доказывает, что террористы обладают запасами химоружия".

Текст: Т. Сокот



