Трамп не хочет пышной инавгурации со звездными гостями
23.12.2016 11:36 / Политика / Прочли: 120 человек
Избранный американский президент, а по совместительству миллиардер Дональд Трамп, от которого все ожидали, что он превратит церемонию своего вхождения на пост в зрелищное дорогое шоу, удивил заявлением, что богатого празднества со знаменитостями устраивать не собирается. Все, мол, будет очень скромно.
Инаугурация новоизбраннного президента США начнется 19 января, а продлятся торжественные мероприятия трое суток. Собственно инаугурация нового лидера Америки состоится 20-го числа - Трамп с вице-президентом традиционно произнесут клятви на верность своей стране перед Капитолием (здание Конгресса США).
Интересно, что Дональд Трамп уже объявил, что церемония его инаугурации будет намного скромнее, чем у его предшественника на высшем государственном посту Барака Обамы. К примеру, в честь новоиспеченного 45-го по счету американского президента устроят всего три бала, два из которых будут носить официальный характер.
Также будущий лидер государства Дональд Трамп посредством сообщения в своем "Твиттере" уведомил общественность, что на его инаугурации большого числа селебретис они не увидят - виновник торжества пригласил на церемонию всего пару-тройку звезд. По этому поводу республиканец не преминул случая сострить в адрес проигравшей ему демократки и супруги экс-президента Билла Клинтона Хиллари Клинтон.
"Посмотрите, что все эти знаменитости категории "А" (скорее всего, под "А" подразумевается "артисты". - Авт.) сделали для Хиллари. Ничего", - написал Трамп в своем микроблоге. Как известно, многочисленные звезды шоу-бизнеса поддерживали в президентской гонке именно кандидатку от демократов. Но победить в выборах это ей отнюдь не помогло.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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