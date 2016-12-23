Трамп не хочет пышной инавгурации со звездными гостями





Интересно, что Дональд Трамп уже объявил, что церемония его инаугурации будет намного скромнее, чем у его предшественника на высшем государственном посту Барака Обамы. К примеру, в честь новоиспеченного 45-го по счету американского президента устроят всего три бала, два из которых будут носить официальный характер.





Также будущий лидер государства Дональд Трамп посредством сообщения в своем "Твиттере" уведомил общественность, что на его инаугурации большого числа селебретис они не увидят - виновник торжества пригласил на церемонию всего пару-тройку звезд. По этому поводу республиканец не преминул случая сострить в адрес проигравшей ему демократки и супруги экс-президента Билла Клинтона Хиллари Клинтон.





"Посмотрите, что все эти знаменитости категории "А" (скорее всего, под "А" подразумевается "артисты". - Авт.) сделали для Хиллари. Ничего", - написал Трамп в своем микроблоге. Как известно, многочисленные звезды шоу-бизнеса поддерживали в президентской гонке именно кандидатку от демократов. Но победить в выборах это ей отнюдь не помогло.





Текст: Е. Скобелева