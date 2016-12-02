С Байконура к МКС запустили грузовой корабль "Прогресс МС-04"
02.12.2016 13:49 / Происшествия / Прочли: 48 человек
С Байконура к МКС запустили грузовой корабль "Прогресс МС-04" Корабль вполне успешно вышел на орбиту. Что касается стыковки со станцией, она ожидается через двое суток.
Ракета-носитель "Союз-У" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-04", задача которого доставить экипажу Международной космической станции (МКС) 2,5 тонны грузов, стартовала с космодрома Байконур. Это сообщение Центра управления полетами.
Здесь сообщили следующее: - "произошло разделение транспортного космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У".
Корабль будет находиться в автономном полете на протяжении двух суток. Стыковка с МКС запланирована на 19:43 мск 3 декабря.
В СМИ представлена информация о том, что встречать грузовой корабль должен экипаж МКС в следующем составе: российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий, а также американские астронавты Роберт Шейн Кимброу и Пегги Уитсон, и еще европейский астронавт Том Песке.
Согласно обнародованной информации на сайте ЦУПа, "Прогресс" должен доставить на МКС приблизительно 2,5 тонны разных грузов. Это также и топливо для дозаправки МКС, вода и воздух для космонавтов. Кстати, в грузовом отсеке уложено научное оборудование, а также многочисленные комплектующие, здесь находится много контейнеров с продуктами питания, медикаменты, одежда, средства личной гигиены для всех членов экипажа.
Также среди грузов можно увидеть оранжерею "Лада-2", есть скафандр нового поколения. Он предназначен для работы в открытом космосе "Орлан-МКС". Также есть система регенерации воды из урины и очень много научной аппаратуры. Последняя необходима для производства "кефира" в условиях невесомости.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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