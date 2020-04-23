Робылоловство решило ограничить вылов воблы и леща на Волге

Чиновник говорит, что через несколько лет допущенные "наихудшие за историю наблюдений попуски" с водохранилищ скажутся на запасах рыбы, а именно, воблы и леща.







Соколов говорит, что это "Это народная рыба, которая у нас в ближайшее время пойдет резко вниз". Он добавил, что вины рыбаков нет. Однако, именно на них наложенат ограничения.





Текст: Т. Сокот



