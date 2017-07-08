Вулкан Ключевская сопка, Камчатка, активен: он выбросил пепел на высоту до 5,5 тыс. м

Вулкан Ключевская сопка, Камчатка, выбросил пепел на высоту до 5,5 тыс. м над уровнем моря. Обратим внимание, что пепловое облако не затронуло населенные пункты, информирует общественность ГУ МЧС России по региону.







Текст сообщения ГУ МЧС России по региону носит следующий характер: -"Пепловый выброс на вулкане Ключевская сопка, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), был зафиксирован днем 8 июля 2017 года. Его высота составила до 5500 мв над уровнем моря. Высота самого вулкана составляет 4750 м. С учетом направления ветра пепловое облако распространилось на 28 км в юго-восточном направлении от вулкана в Камчатский залив, минуя населенные пункты".





Обратим внимание, что в районе вулкана международные трассы воздушных судов отсутствуют.





Туристические группы на месте извержения вулкана не зарегистрированы.









Текст:

Т. Сокот



