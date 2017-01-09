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В Таиланде туристы не могли покинуть затопленный остров Самуи

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В Таиланде туристы не могли покинуть затопленный остров Самуи

09.01.2017 11:09 / Происшествия / Прочли: 607 человек

Очевидцы прокомментировали, что проливные дожди до сих пор на Самуи не прекращаются. Они и так продолжались два дня. В результате, подтопленными оказались многие дороги острова. В отдельных случаях вода поднялась в пределах 50 см от поверхности земли.

Сотни туристов, а среди них были и те, кто из России, не могли покинуть остров Самуи по причине сильного наводнения, которое практически парализовало южные провинции Таиланда. В аэропорту острова на вылет было  задержано не менее 15 рейсов. С места событий передали, что воздушная гавань продолжает свою работу по фактической погоде.

Пассажирам, многие из которых должны были отправиться в Бангкок, билеты меняли лишь на 10 января. 

Один из пассажиров, который находился на территории воздушной гавани, сообщил, что "авиакомпания в качестве компенсации предложила размещение на сутки в гостинице".  

Аэропорт острова Самуи – это один из наиболее респектабельных курортов Таиланда. Он рассчитан на прием маленького количества самолетов. Исходя из обнародованных данных, опубликованных на сайте, на прилет и вылет были 15 рейсов. Еще не менее десятка отменили.

Очевидцы сообщили, что проливные дожди не прекращаются на Самуи последние два дня. В этот момент подтопленными остаются многие дороги острова. Так, в отдельных случаях вода поднялась в пределах на 50 см от поверхности земли. 

Один очевидец сообщил, что "затопленной оказалась дорога а район Чавенга, где расположено большинство крупных отелей Самуи. Таксисты отказываются везти туда людей из аэропорта, говорят, что невозможно проехать". 

Серьезному наводнению подверглись и популярный у иностранных туристов остров Пханган. Вода здесь размыла не только дороги, но и некоторые жилые строения.

Ранее было сообщение о том, что четыре человека погибли в результате сильного наводнения, юг Таиланда. Подтопленными оказались населенные пункты. Здесь проживают сразу несколько десятков тысяч человек. 

В южных провинций королевства оказалось нарушено транспортное сообщение. Под водой оказались автомобильные дороги. В результате случившегося Международный аэропорт провинции Накхонситхаммарат временно приостановил свою деятельность. Дело в том, что затоплена оказалась взлетно-посадочная полоса. На место ЧП выехали спасатели и волонтеры.

Наводнение спровоцировали проливные дожди. Напомним, что они не прекращающиеся в последние дни на юге Таиланда. Прогноз синоптиков был следующий: дождливая погода сохранится как минимум еще несколько дней. 

Метеорологический департамент Таиланда проинформировал общественность о том, что возможно наводнение в таких туристических провинциях страны, как Краби, Пхукет, Прачуапкхирикхан.

Текст: Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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