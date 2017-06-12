В результате ДТП с участием автобуса в Забайкалье увеличилось до 12

Женщина пострадала в крупном ДТП, которое произошло в Забайкалье. Она скончалась в результате транспортировки в Бурятию. Что касается информации о числе жертв аварии достигло 12 человек. Это сообщение принадлежит пресс-службе краевого Минздрава.







Сам текст сообщения носит следующий характер: "еще одна пострадавшая скончалась при транспортировке в Бурятию, на данный момент 12 погибших".





Замминистра здравоохранения края Наталья Игнатьева проинформировала общественность о том, что первый вертолет с тремя пострадавшими в крупном ДТП в Забайкалье прибыл в Читу.





Игнатьева принимала участие в заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ДТП. Оно проводилось под председательством губернатора Натальи Ждановой. На этом заседании она сказала следующее: - "Первый борт санавиации с тремя пострадавшими прибыл в Читу. Две женщины в тяжелом состоянии, их направят в краевую клиническую больницу, одна - в состоянии средней степени тяжести, ее разместят в первой городской больнице".





Пресс-служба краевого Минздрава проинформировала общественность о том, что "второй борт - в воздухе, он везет четырех пострадавших, третий борт формируется". Что касается остальных пострадавших, их должны повезти в Читу машинами скорой помощи.





К этому времени авиация МЧС доставила 12 человек в Улан-Удэ.В Минздраве Бурятии сообщили, что "поступили 12 человек, один мужчина, остальные - женщины, в том числе две девушки 16 и 17 лет".





В результате случившегося в отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело. Так сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.





Сообщение ведомства носит следующий характер: - "Возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, совершившего дорожно-транспортное происшествие на федеральной дороге Иркутск - Чита, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")".





На заседании оперативного штаба обратили внимание на то, что водитель транспортного средства находится в тяжелом состоянии. Ранее в СМИ было сообщение о том, что водитель автобуса погиб в результате ДТП.





Несколько слов об аварии с автобусом. Напомним, что транспортное средство в котором находился 51 человек, минувшей ночью упал с насыпи. Ее высота составила 30 м. Происшествие произошло в районе поселка Хохотуй, Петровск-Забайкальский район, 702-м км трассы "Байкал". Именно здесь велись дорожные работы.





На месте погибли люди - 10 человек. Еще двое скончались по дороге в больницу. К сожалению, состояние многих пострадавши- тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в состоянии комы.





Напомним, что этот автобус перевозил паломников. Они возвращались в Читу, выехав из села Урлук, Красночикойский район. Здесь находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.





Текст: Т. Сокот



