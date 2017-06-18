В результате ДТП с грузовиком, Рязанская область, погибли четыре человека

В результате ДТП на трассе М-5 "Урал", Рязанская область, погибли четыре человека. Это сообщение принадлежит пресс-службе областного ГУ МВД.







Сам текст сообщения носит следующий характер: - "ДТП произошло сегодня в 12:00 мск на 292-м км трассы М-5 "Урал". Столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Chevrolet. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, его занесло и боком он попал под грузовик. Погибли четыре человека - водитель и три пассажира Chevrolet".





Что касается причины аварии, они в настоящий момент выясняются.





Текст: Т. Сокот



