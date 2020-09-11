Путин извинился перед Сербией за представительницу России Захарову
11.09.2020 23:50 / Политика / Прочли: 496 человек
Президент России Владимир Путин принес извинения своему сербскому коллеге Александру Вучичу за сообщение высокопоставленного российского чиновника в Facebook, которое разозлило Вучича.
Вучич сообщил сербскому телевидению об извинениях, а Кремль подтвердил их.
Пресс-секретарь МИД Мария Захарова опубликовала фотографию Вучича, сидящего напротив президента Дональда Трампа в Белом доме, а под ней фотографию ног актрисы Шэрон Стоун.
Позже сама Захарова извинилась.
Провокационный скриншот со скрещенными ногами был взят из фильма «Основной инстинкт», в сцене, где персонаж Шэрон Стоун ненадолго обнажает себя.
В сообщении Захаровой говорилось, что Вучич выглядел так, как будто его допрашивал президент Трамп.
«Если вас пригласили в Белый дом, но ваше кресло стоит, как будто вы на допросе, вы должны сесть, как на картинке № 2. Кто бы вы ни были. Просто поверьте мне», - написала Захарова.
В воскресенье она обновила пост, извинившись, сказав, что ее комментарии неправильно поняли. Она сказала, что нацелена на американское «высокомерие», а не на сербского лидера.
В четверг Вучич заявил сербскому телевидению: «Президент Путин ни за что не извинился передо мной, как и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Но оба сделали».
Вучич сказал, что разговаривал с Путиным по телефону, и добавил: «Я думаю, что у нас хорошие отношения, и для меня это был мимолетный, неважный инцидент».
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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