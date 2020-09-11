Путин извинился перед Сербией за представительницу России Захарову





Вучич сообщил сербскому телевидению об извинениях, а Кремль подтвердил их.

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова опубликовала фотографию Вучича, сидящего напротив президента Дональда Трампа в Белом доме, а под ней фотографию ног актрисы Шэрон Стоун.

Позже сама Захарова извинилась.

Провокационный скриншот со скрещенными ногами был взят из фильма «Основной инстинкт», в сцене, где персонаж Шэрон Стоун ненадолго обнажает себя.

В сообщении Захаровой говорилось, что Вучич выглядел так, как будто его допрашивал президент Трамп.

«Если вас пригласили в Белый дом, но ваше кресло стоит, как будто вы на допросе, вы должны сесть, как на картинке № 2. Кто бы вы ни были. Просто поверьте мне», - написала Захарова.

В воскресенье она обновила пост, извинившись, сказав, что ее комментарии неправильно поняли. Она сказала, что нацелена на американское «высокомерие», а не на сербского лидера.

В четверг Вучич заявил сербскому телевидению: «Президент Путин ни за что не извинился передо мной, как и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Но оба сделали».

Вучич сказал, что разговаривал с Путиным по телефону, и добавил: «Я думаю, что у нас хорошие отношения, и для меня это был мимолетный, неважный инцидент».

Текст: Т. Сокот



