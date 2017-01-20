В результате ДТП в Индии погибли не менее 8 школьников

В результате, жертвами ДТП с участием школьного автобуса и грузовика стали по меньшей мере восемь детей школьного возраста. Трагедия эта произошла в индийском штате Уттар-Прадеш.







Какие-либо подробности инцидента отсутствуют. Известно лишь, что водитель грузовика превысил скорость на оживленной трассе. Дальше он потерял управление транспортным средством.





Статистика свидетельствует о том, что на дорогах Индии погибает приблизительно 150 тыс. человек.





В Министерстве дорожного транспорта сообщили, что каждый день дорожно-транспортные происшествия в Индии уносят, в среднем, жизни 382 человек.





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Т. Сокот



