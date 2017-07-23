Однокашники и педагоги организовали для больной раком школьницы незабываемый выпускной

15-летняя Ханна Рей (Hannah Rye), ученица старшей школы Kurri Kurri в регионе Хантер, Новый Южный Уэльс, Австралия, неизлечимо больна. У девушки последняя стадия рака костей. Страшный диагноз «саркома Юинга» (онкологическое заболевание, поражающее в основном длинные трубчатые кости) медики поставили Ханне осенью 2015 года. Рей прошла интенсивную «химию», страшная хворь, казалось, отступила. Но по истечении пяти месяцев изнурительной борьбы с болезнью наступила ремиссия, и в 2016 году Ханна и ее родители узнали, что болезнь прогрессировала. Сейчас у юной австралийки последняя стадия рака… «Она очень больна и ослаблена. Сейчас проходит паллиативную терапию (моральная поддержка психологами неизлечимых больных), и команда врачей достигла значительных результатов», – рассказывают педагоги Ханны.

Узнав об этом, одноклассники больной девушки вместе с ее родными и учителями устроили для нее незабываемый выпускной вечер. Как рассказывает директор школы, в которой учится Ханна, для этого даже перенесли дату выпускного. Парой Ханны на выпускной стал ее кумир – профессиональный игрок в регби Трент Ходкинсон. Девушка огромная фанатка команды, за которую выступает регбист, – Newcastle Knights. Ханна и Трент познакомились в 2015 году, когда спортсмен, в рамках своей благотворительной деятельности, посетил детскую больницу, где проходила лечение Рей. Позднее звезда регби посвятил своей ярой фанатке все очки, заработанные на матчах. Трент прикатил за Ханной на роскошном автомобиле и сопровождал ее на протяжении всего выпускного бала.

Ходкинсон рассказал, что выпускной вечер, устроенный для Ханны, получился волшебным. Темой бала стало цветение сакуры, так как девушка увлекается японской культурой. Когда они с Ханной прибыли в украшенный ветками цветущей вишни зал, одноклассники обступили девушку, подбадривали ее, всячески старались поднять ей настроение, рассмешить. Глаза Ханны светились при этом счастьем.

«Я даже сам не предполагал, что получится так здорово. Я пошел на свидание вовсе не в погоне за популярностью и лайками, я хотел этого искренне и получил огромное удовольствие от этого вечера. Это было очень нужно Ханне, она весь вечер улыбалась. Она такая сильная, настоящий боец», – сказал Трентон.

Чтобы порадовать Ханну, одноклассники сделали для нее тысячу оригами-журавликов из бумаги. По словам руководителя школы, в подготовке праздника принимали участие все до единого соученики девушки, ведь «все это ради Ханны, чтобы у нее были эти светлые воспоминания».

Когда бал уже приближался к концу, Ханна Рей поблагодарила своих друзей и учителей и пожелала, чтобы этот вечер никогда не заканчивался.





Текст: Е. Скобелева

