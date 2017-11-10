В Удмуртии рухнул подъезд жилого дома. ВИДЕО

В городе Ижевске в четверг, 9 ноября, обвалился подъезд в многоквартирном жилом доме. Часть многоэтажки рухнула на улице Удмуртской. А именно частично обрушился дом № 261. Произошло это примерно в 15:45. Самой вероятной причиной ЧП сотрудники регионального МЧС называют взрыв бытового газа. Загорания на месте обвала не зафиксировали. Примерно в половине пятого вечера из-под руин начали доставать первых потерпевших. Сообщается. Что в подъезде, который обвалился, жило 99 человек.

На базе двух местных школ действуют пункты временного размещения жильцов злосчастного дома.

Текст: Е. Скобелева