В Лондоне двухъярусному автобусу срезало крышу мостом. Есть потерпевшие
Инженерное сооружение, под которым надеялся проехать водитель туристического автобуса, но не рассчитал, «срезало» транспортному средству крышу.
Порядка двадцати пяти человек получили травмы различной степени тяжести вследствие неоринарной аварии, случившейся в северной части Лондона, где красный даблдекер, английский прогулочный автобус, имеющий два этажа, врезался в железнодорожный мост.
По предварительной информации, двухэтажный автобус, из тех, что являются своеобразной визиткой британской столицы, не смог пройти под одним из пролетов инженерного сооружения, и ему в буквальном смысле слова срезало крышу. В результате данного дорожно-транспортного происшествия трех пассажиров зажало искомканным металом на верхней площадке.
У лондонских спасателей ушло пару часов на то, чтобы достать пострадавших из железной западни. Пятерых пассажиров госпитализировали прибывшие на вызов каретой «неотложки» медики, остальным медпомощь била предоставлена на месте.
Текст: Е. Скобелева