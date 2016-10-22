В Лондоне двухъярусному автобусу срезало крышу мостом. Есть потерпевшие

Порядка двадцати пяти человек получили травмы различной степени тяжести вследствие неоринарной аварии, случившейся в северной части Лондона, где красный даблдекер, английский прогулочный автобус, имеющий два этажа, врезался в железнодорожный мост.

По предварительной информации, двухэтажный автобус, из тех, что являются своеобразной визиткой британской столицы, не смог пройти под одним из пролетов инженерного сооружения, и ему в буквальном смысле слова срезало крышу. В результате данного дорожно-транспортного происшествия трех пассажиров зажало искомканным металом на верхней площадке.

У лондонских спасателей ушло пару часов на то, чтобы достать пострадавших из железной западни. Пятерых пассажиров госпитализировали прибывшие на вызов каретой «неотложки» медики, остальным медпомощь била предоставлена на месте.

Текст: Е. Скобелева