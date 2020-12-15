О непогоде в Москве: идет снегопад





Эту ситуацию прокомментировал заммэра города Петр Бирюков. Он сообщил о том, что коммунальные службы готовы к работе. Они активно приступили к очистке проезжей части и пешеходных зон с 23:00.

Да и утром во вторник работы продолжались.





Также известно о том, что дороги и тротуары планируется обработать противогололедными средствами.

Текст: Т. Сокот



