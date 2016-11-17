Способы печати чертежей большого формата без специального оборудования

Иногда у пользователей возникает необходимость распечатать чертеж макет или презентацию большого формата, в том числе и печать А0, но при этом под рукой не оказывается необходимого оборудования для широкоформатной печати. Множество фирм предоставляют подобного рода услуги, особенно если вы живете в крупном городе. Однако в случае если вы доделываете работу вечером, сидя за домашним компьютером, а представить ее результаты вы должны утром, то здесь уже разнообразие полиграфических фирм вам вряд ли помогут.

Однако ничего страшного нет, если рядом присутствует струйный или лазерный принтер. Далее на примере популярной системы проектирования Компас – 3D рассмотрим данную возможность.

Итак, для начала открываем нужный нам чертеж в данной программе и в меню «Файл» выбираем режим предварительного просмотра. Появляется поле условно разбитое пунктирной линией на прямоугольники, на котором произвольно расположен наш чертеж. Как правило, эти прямоугольники условно обозначают листы формата А4 и разместить на них чертеж с максимальным заполнением свободного пространства – наша задача. Для этого, с помощью клавиш «Х» и «Z»вращаем чертеж, выбирая оптимальное его расположение. После этого нажимаем в панели инструментов настройку параметров вывода и выбираем цвет вывода (по умолчанию он соответствует установленному для вида). Если мы печатаем черновой вариант на формате А4, то следует поставить галочку в чекбокс «Вывод тонкими линиями», дабы получить удобочитаемый чертеж большого формата на стандартном листе бумаги. Тут же, справа мы определяем зазор между листами. Это важный показатель, от которого зависит расход бумаги и аккуратность проделанной работы, когда требуется печать чертежей. По умолчанию он равен оптимальной величине 5 мм. В этом же окне можно задать порядок вывода на печать, который, впрочем, большой роли не играет, если вы печатаете один чертеж.

Если обрабатывается чертеж А1, то у вас должно получится 9 отпечатанных страниц А4. Затем обрезается лишняя кромка на одном и только на одном из пары склеиваемых листов. На другом листе кромка остается и промазывается сухим клеем или клеем ПВА. Для аккуратного склеивания рекомендуется воспользоваться шприцем на 5 мм3 с заправленным в него клеем. Для тонкости нанесения клея его можно разбавить водой в объеме 20-30% от объема клея. Данная рекомендация не является необходимой. Чертеж желательно склеивать по три листа, а затем их также склеить между собой. Для надежности соединения, места склейки можно прижать деревянной линейкой соответствующей длины.

Информативность чертежа, при должной аккуратности остается на уровне чертежа распечатанного на плоттере.