Происшествие близ Сокотры: затонуло йеменское судно с десятками пассажиров на борту
07.12.2016 14:48 / Происшествия / Прочли: 88 человек
Близ острова Сокотры, Аденский залив, затонуло йеменское судно. На его борту находились люди – более 60 человек. Среди них не только женщины, но и детки.
На йеменском судне, которое затонуло близ острова Сокотра, расположенного в Аденском заливе, находились 64 пассажира. Среди них женщины и дети.
О крушении в СМИ представлена следующая информация. Оно произошло в 25 морских милях или приблизительно 40 км от западного побережья острова.
Судно из административного центра йеменской провинции Хадрамаут, города Эль-Мукалла направлялось на Сокотру. На протежении незначительного времени после его выхода из порта между ним и береговыми службами потерялась связь.
В настоящий момент близ Сокотры проводится спасательная информация. Ей занимаются власти Хадрамаута. К этому времени удалось выяснить, что по меньшей мере спасены были два человека. В настоящий момент о судьбах остальных не известно.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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