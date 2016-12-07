Происшествие близ Сокотры: затонуло йеменское судно с десятками пассажиров на борту

На йеменском судне, которое затонуло близ острова Сокотра, расположенного в Аденском заливе, находились 64 пассажира. Среди них женщины и дети.







О крушении в СМИ представлена следующая информация. Оно произошло в 25 морских милях или приблизительно 40 км от западного побережья острова.





Судно из административного центра йеменской провинции Хадрамаут, города Эль-Мукалла направлялось на Сокотру. На протежении незначительного времени после его выхода из порта между ним и береговыми службами потерялась связь.





В настоящий момент близ Сокотры проводится спасательная информация. Ей занимаются власти Хадрамаута. К этому времени удалось выяснить, что по меньшей мере спасены были два человека. В настоящий момент о судьбах остальных не известно.





Текст:

Т. Сокот



