Певица Кеша готова напомнить о себе после длительного молчания

Теперь исполнительница мирового хита «Tik Tok» опубликовала на своей странице фотографию-коллаж с подписью “The Beginning”(«Начало»). Поклонники Кеши сразу предположили, что она намерена начать карьеру практически с чистого листа.

Ранее суд запретил Кеше выпускать собственные релизы. Но сейчас певица уже может выпустить 28 новых композиций, часть из которых составит ее новый альбом.

Напомним, контракт с Доктором Люком Кеша подписала в 2005 году. За время сотрудничества вышло только два альбома, последний – в 2012 году.

В прошлом году артистка проходила лечение от расстройств пищевого поведения. Выйдя из больницы, Кеша подала в суд на продюсера, обвинив Доктора Люка в издевательствах, моральном и физическом насилии.

Исполнительница потребовала расторжения кабального контракта. С продюсера сняли обвинения в насилии, поскольку этому не нашлось доказательств. А судебные разбирательства по условиям контракта продолжаются.

Текст:

Е. Скобелева