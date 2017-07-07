Певица Кеша готова напомнить о себе после длительного молчания
После продолжительного перерыва 30-летняя американская певица Кеша хочет вернуться на сцену. В последнее время ее имя упоминается только в сообщениях о судебных разбирательствах артистки с продюсером Доктором Люком (Лукаш Готвальд).
Теперь исполнительница мирового хита «Tik Tok» опубликовала на своей странице фотографию-коллаж с подписью “The Beginning”(«Начало»). Поклонники Кеши сразу предположили, что она намерена начать карьеру практически с чистого листа.
Ранее суд
запретил Кеше выпускать собственные релизы. Но сейчас певица уже может выпустить
28 новых композиций, часть из которых составит ее новый альбом.
Напомним, контракт с Доктором Люком Кеша подписала в 2005 году. За время сотрудничества вышло только два альбома, последний – в 2012 году.
В прошлом году артистка проходила
лечение от расстройств пищевого поведения. Выйдя из больницы, Кеша подала в суд
на продюсера, обвинив Доктора Люка в издевательствах, моральном и физическом
насилии.
Исполнительница потребовала
расторжения кабального контракта. С продюсера сняли обвинения в насилии, поскольку
этому не нашлось доказательств. А судебные разбирательства по условиям контракта
продолжаются.
Текст:
Е. Скобелева