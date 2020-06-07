О сильном землетрясении на юге Аргентины

Что касается эпицентра подземных толчков магнитудой 5,5, то он расположился приблизительно в пределах 704 километров на юго-восток от аргентинского города Ушуая. Напомним, что здесь проживают приблизительно 58 тысяч человек.



Какие-либо сведения о пострадавших и разрушениях до сих пор отсутствуют.

Текст: Т. Сокот



